Man en vrouw bijna verdronken tijdens rit met bakfiets

Een man en een vrouw zijn vrijdagmiddag ternauwernood gered van de verdrinkingsdood toen ze in Bergeijk met hun elektrische bakfiets in een sloot terechtkwamen. Het ongeluk gebeurde rond halfeen op het fietspad van de Borkelsedijk.

De bakfiets waar de twee oudere mensen in zaten, kantelde en kwam ondersteboven in de sloot langs het fietspad terecht. Omstanders probeerden het stel te helpen, maar de twee slachtoffers zaten vast in de veiligheidsgordels. Het lukte niet om ze los te maken.