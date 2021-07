Jeffrey Herlings voorlopig uitgeschakeld: 'Ik moet geduld hebben'

Jeffrey Herlings in Oss voor zijn schouderbreuk vergroot

De schouderblessure van Jeffrey Herlings is ernstiger dan gedacht. De breuk die hij zondag in Oss opliep blijkt best groot te zijn. Herlings moet de breuk helemaal laten genezen voordat hij terug kan keren op de baan.

“Ik heb geen pijn en kan de gewone dagelijkse dingen doen, maar crossen zit er even niet in. Ik moet geduld hebben voordat ik weer 100 procent fit ben. Het is erg vervelend en ik kon er zelf niets aan doen, maar het is wat het is.”

Bij de MXGP in Oss landde een andere motorcrosser na een sprong achter op de rug van Herlings. De crosser uit Elsendorp won de eerste manche nog wel met heel veel pijn. Daarna moest hij stoppen. Uit extra scans deze week is gebleken dat de breuk best groot is en dat Herlings gedwongen rust moet nemen.

Vorig jaar was de 26-jarige Herlings lang uitgeschakeld toen hij bij een val een zware nekblessure opliep.

Beelden van afgelopen zondag:

