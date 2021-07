Peter Schouten hoopt op 'Peter R. de Vriesstraat’ en vraagt Halsema om hulp

Archieffoto: Twitter/Renske Nieuwenhuis. vergroot

Advocaat Peter Schouten hoopt dat de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam een nieuwe naam kan krijgen: de Peter R. de Vriesstraat. Hij vraagt burgemeester Femke Halsema of ze haar best kan doen om dat te regelen.

Rebecca Seunis Geschreven door

De advocaat was goed bevriend met de misdaadverslaggever, die twee weken geleden werd neergeschoten in die Amsterdamse straat. Er is ook al een petitie gestart voor om de straat een nieuwe naam te geven.

"Ik weet als advocaat heus wel hoe lastig die naamsveranderingen zijn en wat er voor nodig is. Maar wat Peter R. de Vries voor mensen deed, was honderd keer lastiger", schrijft hij via Twitter aan burgemeester Halsema.

De gemeente Amsterdam haalt vrijdag de bloemen weg die voor Peter R. de Vries in de straat zijn neergelegd. De misdaadjournalist werd op 6 juli neergeschoten in het centrum van Amsterdam en overleed ruim een week later aan zijn verwondingen. Na de aanslag ontstond er al snel een bloemenzee in de straat waar de schietpartij plaatsvond.

