Schouten over uitvaart Peter R. de Vries: 'Tot laatste moment bij hem'

Peter Schouten bij de uitvaart van Peter R. de Vries (foto: ANP). vergroot

Advocaat Peter Schouten was donderdag een van de mensen die de kist van Peter R. de Vries droegen bij de uitvaart van de misdaadjournalist. "Het was een perfecte uitvaartdienst", zo stelt hij na het afscheid. De Vries is in besloten kring gecremeerd.

Ista van Galen Geschreven door

Vorige week donderdag overleed Peter R. de Vries in het ziekenhuis aan zijn verwondingen die hij een week eerder had opgelopen toen hij van dichtbij in Amsterdam werd neergeschoten.

In Koninklijk Theater Carré in Amsterdam namen familie, vrienden en anderen die Peter R. de Vries persoonlijk kenden, afscheid van de misdaadverslaggever. "Als drager stond ik tot het laatste moment naast hem", aldus Schouten. "Wat een groot mens is Peter R. de Vries. Dat zie je niet altijd als je met iemand optrekt."

Vanaf nu moet Schouten 'in het ondermaanse' verder zonder de vermoorde misdaadverslaggever, zo stelt de advocaat. "Hij leeft niet meer, maar hij is er wel. Vaak zal ik hem vragen: hoe zou jij dit doen?"

Wachten op privacy instellingen...

Een dag eerder was er voor iedereen die dat wilde de mogelijkheid om in Carré afscheid te nemen van De Vries. De deuren waren van elf uur 's ochtends tot tien uur 's avonds geopend. Uiteindelijk hebben ruim zevenduizend mensen er gebruik van gemaakt.

'Het was een vreselijke schock'

De Vries werd op 6 juli in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam neergeschoten, na zijn optreden in het programma RTL-Boulevard. Zijn vriend en collega Peter Schouten hoorde dat nieuws vrij snel van een ooggetuige. "Dat was een vreselijke schok", zo vertelde hij vorige week aan Omroep Brabant. "Ik wilde hem en zijn familie daarna graag kunnen bezoeken. Dat was het belangrijkste op dat moment."

Bekijk hier het gesprek dat Schouten vorige week had met Omroep Brabant:

Wachten op privacy instellingen...

De uitvaart begon donderdagochtend om elf uur. Op dat tijdstip draaiden vrijwel alle radiozenders tegelijkertijd het nummer A Whiter Shade Of Pale van Procol Harum als eerbetoon aan Peter R. de Vries. Ook Omroep Brabant draaide het lievelingsnummer van de misdaadverslaggever.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.