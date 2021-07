Schouten: 'Ik wilde lopen waar Peter liep, gaf een gevoel van bij hem zijn'

Wachten op privacy instellingen... Peter Schouten in gesprek met Omroep Brabant op de dag dat hij weer aan het werk gaat Volgende Vorige vergroot 1/2 Peter Schouten over zijn bezoek aan de plek waar Peter R. de Vries werd neergeschoten

Advocaat Peter Schouten liep vrijdag dezelfde route die Peter R. de Vries aflegde in de momenten vlak voor hij werd neergeschoten, bij de studio van RTL Boulevard in Amsterdam. Het was iets wat hij heel graag wilde doen. "Het gaf me een gevoel van bij hem zijn."

Schouten werkt met De Vries samen in het Marengo-proces. Een ooggetuige liet hem dinsdag direct na de aanslag weten dat De Vries was neergeschoten. Diezelfde avond nog, zocht Schouten zijn zwaargewonde collega en vriend op in het ziekenhuis.

De advocaat vond het belangrijk om op die plek in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam te zijn, een aantal dagen na de aanslag. Dat vertelt hij aan Omroep Brabant. En daarna wilden hij en zijn collega Onno de Jong bloemen leggen. "Ik wilde doen wat het Nederlandse volk op dit moment doet."

Peter Schouten ziet dat er op veel plekken aan Peter R. de Vries wordt gedacht. "Aan die bloemenzee en die op de Dam kan je zien dat mensen weten dat Peter gewoon een echte held is. Dat weet ik al dertig jaar."

Hij vond de vele bloemen mooi om te zien. "Dat wilde Onno en ik met onze eigen ogen aanschouwen. Dat moet dan weer onder strenge beveiliging. Ik ben blij dat de beveiligers en de politie dat mogelijk hebben gemaakt. Ook uit die hoek krijgen we veel steun."

Peter R. de Vries is de vertrouwenspersoon van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Zeventien verdachten staan terecht, waaronder Ridouan Taghi. De Bredase advocaat Peter Schouten is een van de advocaten van B. Schouten is B. gaan bijstaan nadat zijn vorige advocaat, Derk Wiersum, doodgeschoten werd.

