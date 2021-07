Advocaat Peter Schouten: 'Misschien tijd om het leger in te zetten'

Peter Schouten (links) en Peter R. de Vries (foto: ANP/Robin van Lonkhuijsen). vergroot

Het wordt misschien tijd om het leger of de Marechaussee in te zetten om mediabedrijven te beschermen tegen psychoterreur. Dat zegt Peter Schouten, advocaat in Breda. Hij reageert daarmee op de dreiging waardoor zaterdagavond de uitzending van RTL Boulevard niet door kon gaan. Schouten is een van de advocaten van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces. Peter R. de Vries is vertrouwenspersoon van B.

Fieke Nobel Geschreven door

Hij schrijft op Twitter: "Ik zeg: laten we allemaal ons steentje bijdragen aan het bestrijden van geweld door drugscriminelen en criminele organisaties. Belastinggeld, tips, nieuwe wetgeving, manschappen en niet bang zijn!"

Dreiging

Het is nog niet duidelijk wat de dreiging is waardoor de uitzending van RTL Boulevard niet door kon gaan. Na informatie van de Amsterdamse burgemeester, politie en Openbaar Ministerie besloot RTL de uitzending niet door te laten gaan.

Dinsdag werd Peter R. de Vries neergeschoten op straat, vlak na de uitzending van RTL Boulevard waar hij te gast was. Hij liep na de uitzending naar de parkeergarage waar zijn auto geparkeerd stond. Daar werd meerdere keren op hem geschoten.

Vlak na de aanslag op De Vries werd advocaat Schouten in allerijl in veiligheid gebracht. Zwaarbewapende politieagenten kwamen hem halen uit zijn kantoor in Breda.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.