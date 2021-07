Advocaten Onno de Jong (l) en Peter Schouten (r) leggen bloemen neer op de plek waar Peter R. de Vries is neergeschoten (foto: ANP). vergroot

Advocaten Peter Schouten en Onno de Jong blijven Nabil B. bijstaan, de kroongetuige in het Marengo-proces. De aanslag op Peter R. de Vries schrikt de twee niet af, zeggen zij tegen RTL Nieuws. Later op de avond, in Op1, zei Schouten dat er meermalen is aangedrongen op een (betere) beveiliging van De Vries.

Marjanka Meeuwissen & Fieke Nobel Geschreven door

"Nabil heeft duidelijk gezegd dat hij wil dat wij doorgaan", zegt de Bredase advocaat tegen RTL Nieuws. "Dat hadden Onno en ik al besloten, en we wisten ook van onze cliënt dat hij strijdbaar was." De advocaten hebben naar eigen zeggen geen moment hierover getwijfeld.

"Dat is ook altijd het standpunt geweest van Peter R. de Vries."

Schouten en De Jong hadden samen met De Vries het scenario van een aanslag op een van hen dan ook met elkaar besproken, zo vertelt Schouten. "Toen hebben we gezegd: als een van ons dit overkomt, dan wil de ander juist dat we doorgaan. We willen niet wijken. Dat is ook altijd het standpunt geweest van Peter R. de Vries in zijn hele leven."

In het radioprogramma Wakker! van Omroep Brabant vertelde Schouten maandagmorgen uitgebreid over de aanslag op zijn collega Peter R. de Vries., met wie hij ook al tientallen jaren bevriend is. Toen hij van een ooggetuige hoorde dat De Vries was neergeschoten, hebben beveiligers hem naar het ziekenhuis gebracht. Ook de dagen daarna bezocht hij de zwaargewonde misdaadverslaggever een aantal keer.

"Dat zou Peter ook gewild en gedaan hebben."

Maandag probeerde Schouten op werkgebied de draad weer enigszins op te pakken. "Vandaag gaan de kantoren in Eindhoven en Breda weer open. Dat zou Peter ook gewild en gedaan hebben", zei hij.

Peter Schouten sprak maandag uitgebreid met Omroep Brabant:

Wachten op privacy instellingen...

Maandagavond werd ook RTL Boulevard weer uitgezonden, voor het eerst sinds afgelopen weekend de redactie werd bedreigd. Daardoor gingen de uitzendingen niet door. Nu kwam het programma niet vanaf hun eigen studio op het Leidseplein in Amsterdam, maar vanaf een geheime locatie op het Mediapark in Hilversum.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.