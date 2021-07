Na 505 dagen weer in een uitvak: 'Niet met een pen te beschrijven'

NAC-supporters in het uitvak bij Sparta vergroot

Na 505 dagen waren er eindelijk weer uitsupporters bij een voetbalwedstrijd. Tijdens de wedstrijd Sparta - NAC waren er meer dan tweehonderd NAC-supporters aanwezig. Zij maakten er op Het Kasteel een groot feest van.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

5 maart was de laatste uitwedstrijd van NAC waarbij uitsupporters welkom waren. Dat was toen de halve finale van de beker tegen Feyenoord. Nu zo'n anderhalf jaar later stond er voor de NAC-supporter weer een 'awayday' op het programma.

Bij de oefenwedstrijd tussen Sparta en NAC waren 275 supporters welkom op Het Kasteel in Rotterdam. De twee bevriende clubs gaan goed samen en dus was het voor de NAC-supporters ook mogelijk vrij naar Rotterdam te reizen.

Vulkaanuitbarsting

NAC-supporter Jasper Jonkers is ongelooflijk blij dat hij na al die tijd weer naar een uitwedstrijd mocht. "We waren vanmiddag al begonnen met een biertje in de stad. Het was echt weer het ouderwetse gevoel van samen met vrienden een uitwedstrijd beleven."

Jonkers vervolgt met een nogal schorre stem zijn verhaal: "Het is niet met een pen te beschrijven hoe mooi dit is. Het voelt als een bevrijding. Dat we na een lange tijd eindelijk weer mogen, het zorgt voor een vulkaanuitbarsting."

Oprecht genoten

Ook NAC-speler Thom Haye genoot van de aanwezigheid van de supporters. "Het Sparta-publiek werd overschaduwd door de aanwezigheid van ons publiek. Dat is iets moois en daar heb ik oprecht van genoten."

De middenvelder benadrukt dan ook dat de steun van de supporters merkbaar is op het veld. "Ze beginnen vanaf minuut één met zingen, de sfeer zat er goed in. Je krijgt het sowieso mee in het veld en dat heb ik wel gemist."

Het wachten van de NAC-supporters werd in ieder geval beloond. NAC won de wedstrijd met 1-2.

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.