Turkse media: Patrick van Aanholt op weg naar Galatasaray

Patrick van Aanholt uit Den Bosch lijkt zijn voetballoopbaan te vervolgen bij Galatasaray. Turkse media melden dat de 30-jarige Nederlandse verdediger een persoonlijk akkoord met de club heeft bereikt.

Van Aanholt speelde tot vorig seizoen bij Crystal Palace. Bij de Engelse club had de Oranje-international een aflopend contract. Van Aanholt maakte in 2007 de overstap van de jeugd van PSV naar Chelsea.

Basisplaats in Oranje

In het 5-3-2-systeem van de inmiddels vertrokken bondscoach Frank de Boer had Van Aanholt bij het EK als linkerverdediger een basisplaats.