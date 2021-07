Coronanieuws: 879 nieuwe coronabesmettingen in Brabant

09.37

De Nederlandse olympiërs nemen vanaf nu zo min mogelijk de lift in het appartementencomplex waar ze verblijven tijdens de Olympische Spelen in Tokio. "We nemen de trap die buitenom gaat. Zo voorkomen we dat we met groepjes in de lift staan of voor de lift staan te wachten", vertelde beachvolleybalster Katja Stam. Na het vierde coronageval in de Nederlandse ploeg - roeier Finn Florijn testte positief - heeft de staf van de Nederlandse equipe nogmaals alle sporters en begeleiders op het hart gedrukt drukke plekken te mijden.