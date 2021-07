Coronanieuws: kinderziektes in coronapas

03.30



Door kinderziektes in het coronapaspoort hebben mogelijk honderdduizenden mensen geen QR-code gekregen, terwijl ze daar wel recht op hadden. Dat meldt De Telegraaf. Wanneer een kleinigheid als een trema of streepje in een naam vergeten wordt tijdens de registratie, blijft de QR-code waarmee je op vakantie kan uit. Bij 153.000 mensen is het hokje volledig gevaccineerd niet aangevinkt toen ze hun tweede prik haalden. Ook zij kregen geen QR-code in de CoronaCheck-app.