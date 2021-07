Mindy's hulphond werd 'expres' aangereden: 'Ze is zichzelf niet meer'

Tynke was er niet goed aan toe na de aanrijding (foto: Mindy van den Broek). vergroot

De hulphond van Mindy van den Broek werd aangereden door een man in een elektrische rolstoel. Ze heeft daarvan zo veel pijn dat ze haar baasje al zeven weken niet kan helpen, met alle gevolgen van dien. Mindy is ervan overtuigd dat de man hulphond Tynke expres aanreed.

In een winkel reed een man in een elektrische rolstoel tegen hulphond Tynke aan. "Ik dacht dat het per ongeluk was", vertelt Mindy aan Omroep Brabant. "Hij mompelde iets en toen zag ik zijn hand weer naar het stuurpookje gaan. Hij gaf gas en reed tegen Tynkes achterflank aan. Ze sprong opzij en trilde flink. De man in de rolstoel mompelde weer iets."

"Ik vroeg: vindt u dat normaal dat u zomaar tegen mijn hond aanrijdt?" De man reageerde met 'vinden jullie het normaal dat jullie daar staan?' en reed vervolgens door. Mindy had nog niet door hoe hard haar hond geraakt werd. "'Ze begon 's avonds te schreeuwen. Dat herkende ik helemaal niet van haar."

"Als we thuiskomen, ligt ze als een zielig hoopje op de grond."

Na zeven weken heeft Tynke nog altijd pijnstillers nodig. Het gaat met die medicijnen iets beter dan daarvoor maar ze mag bijvoorbeeld buiten niet rennen. "Als we dan thuiskomen, ligt ze als een zielig hoopje op de grond en weet ze niet hoe ze moet zitten of liggen."

Er zat een cyste met bloed en vocht in haar heup en het botvlies is beschadigd. Op de röntgenfoto's was een gekarteld randje te zien. Het leek er eerder op dat er een scheurtje in het bekken zat, maar dat lijkt mee te vallen. "De exacte uitslag van de CT-scan moeten we nog binnen krijgen."

"Mijn blije ei is mijn blije ei niet meer"

De hond heeft mentaal ook een klap gekregen. "Ze is voor de raarste dingen bang. Een poedel is alerter en we hebben zo hard gewerkt om bepaalde angsten te overwinnen. En nu dit." Tynke is zichzelf niet, ziet Mindy. "Mijn blije ei is mijn blije ei niet meer. Ze tilde haar koppie niet eens meer op als er familie binnenkwam."

Tynke is bij Mindy omdat ze onder andere de bindweefselafwijking EDS heeft. Haar hulphond is een ADL-hulphond, die helpt bij algemene dagelijkse levensverrichtingen. Ze geeft normaal gesproken een seintje als ze merkt dat het niet goed gaat met haar baasje. Dan kan Mindy in haar bed gaan liggen of op een andere manier zorgen dat ze niet valt.

Ook zorgt de hond ervoor dat ze Mindy bij bewustzijn houdt, als het risico bestaat dat ze in een coma raakt. Dat Tynke dat werk nu niet kan doen, heeft nogal wat gevolgen.

"Ik heb meer dingen uit de kom gehad"

Normaal gesproken helpt de hulphond met tientallen handelingen per dag. "Van het helpen met uitkleden, veters en schoenen losmaken en uittrekken, boodschappen van het rek pakken, dingen oprapen en aangeven tot sondevoeding spuiten. Ze kan verband en pleisters lostrekken, pakjes openmaken. Je kan het zo gek niet bedenken of ze helpt me ermee."

Mindy moet nu meer zelf doen, waardoor ze haar lichaam zwaarder moet belasten. "Mijn hartslag en bloeddruk gaan alle kanten op." Ze is ook al een aantal keer gevallen, nu Tynke haar niet in de gaten kan houden. "Ik heb veel blauwe plekken en ik heb meer dingen uit de kom gehad. Normaal zie ik aan haar gedrag dat ik ga flauwvallen of dat mijn spieren zwaktes krijgen"

"Dat is hartverwarmend."

Hierdoor is ze afhankelijker van haar omgeving. "Mensen kunnen heel lief zijn maar ik ben mijn autonomie kwijt."

Vrienden van Mindy zijn een crowdfunding voor haar gestart. Want hoewel de verzekering veel dekt, komen er ook kosten bij kijken die door hen niet betaald worden. "Het wordt al veel gedeeld en er is ook al wat geld binnen. Dat is hartverwarmend."

Mindy heeft aangifte gedaan bij de politie. Wie de hond heeft aangereden is niet bekend.

