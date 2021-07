Pas over twee weken met 50 kilometer per uur over de Haringvlietbrug

Het beweegbare gedeelte van de Haringvlietbrug (foto: Erik Peeters). vergroot

Wie over de Haringvlietbrug moet rijden, kan dit nog twee weken met de gebruikelijke snelheid doen. Pas vanaf maandag 9 augustus wordt de maximumsnelheid hier vanwege werkzaamheden twee jaar lang teruggebracht tot 50 kilometer per uur. Het verkeer kan dan in beide richtingen slechts gebruikmaken van een rijstrook.

Er zijn werkzaamheden aan de Haringvlietbrug nodig, omdat aluminium platen die met klemmen aan de brug zijn bevestigd, lostrillen door het verkeer dat over de brug rijdt. Zonder maatregelen kan een klem of plaat loskomen. De ingreep die de komende twee jaar plaatsvindt, is nodig om de brug veilig te kunnen blijven gebruiken. Op de brug geldt nu nog een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur.

Kwetsbaar

"Door het omlaag brengen van de maximumsnelheid uit te stellen hebben de veiligheidsregio’s meer tijd om zich goed voor te bereiden en de bereikbaarheid voor de hulpdiensten beter te organiseren", legt een woordvoerder van Rijkswaterstaat uit. Rijkswaterstaat voert tijdens deze twee weken extra inspecties uit, zodat het verkeer veilig over de brug kan.

De Haringvlietbrug verbindt Brabant bij Willemstad met Zuid-Holland. De Haringvlietbrug is naast de Moerdijkbrug de belangrijkste verbinding tussen deze twee provincies. De Haringvlietbrug is kwetsbaar geworden doordat er steeds meer en steeds zwaarder verkeer overheen gaat.

