Twee jaar lang met 50 kilometer per uur over Haringvlietbrug

Op de Haringvlietbrug mag vanaf maandag twee jaar lang niet harder worden gereden dan 50 kilometer per uur. Ook wordt vanaf die dag het verkeer over de snelweg A29 in beide richtingen via één rijstrook over de brug geleid. Rijkswaterstaat houdt rekening met forse files.

De Haringvlietbrug verbindt Brabant bij Willemstad met Zuid-Holland. Het is naast de Moerdijkbrug de belangrijkste verbinding tussen de twee provincies. De Haringvlietbrug is te kwetsbaar geworden voor intensief gebruik.

Klemmen trillen los

Op de brug geldt nu nog een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. De maatregelen zijn nodig om de brug veilig te kunnen blijven gebruiken, zo heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat besloten.

Pas in 2023 kan een klep worden vervangen waaraan aluminium brugonderdelen met klemmen zijn bevestigd. Deze klemmen trillen los door het verkeer dat over de brug rijdt. Hoe harder het verkeer over de brug rijdt, hoe zwaarder de voertuigen en hoeveel voertuigen de oversteek maken: hoe heviger de trillingen.

Er zijn al eerder nieuwe klemmen ontworpen en aangebracht die beter bestand zouden moeten zijn tegen de trillingen, maar deze en andere oplossingen leveren niet het gewenste resultaat. Op de brug zijn 210 platen en 700 klemmen aangebracht.

Afsluiting van zondag op maandag

Wekelijkse inspecties en het aandraaien van de klemmen volstaan niet meer. Zonder aanvullende maatregelen wordt de kans steeds groter dat er een klem of plaat loskomt van de brug. Dit kan volgens Rijkswaterstaat gevaarlijk zijn voor het wegverkeer, maar ook voor de scheepvaart.

Als voorbereiding op de maatregelen moeten borden en wegversperringen worden geplaatst. Hierdoor is de brug van (komende) zondag 21.00 uur tot maandag 5.00 uur voor alle verkeer afgesloten. De parallelbaan blijft open voor (brom)fietsers en landbouwverkeer. Het overige verkeer vanuit Bergen op Zoom en Rotterdam wordt omgeleid via de A15, A16, A17, A59 en N57.

Half uur extra reistijd

Vanaf 5.00 uur geldt dus de lagere maximumsnelheid en is er in beide richtingen slechts één rijstrook beschikbaar. Rijkswaterstaat denkt dat dit tot een extra reistijd van een half uur tijdens de avondspits gaat leiden. Ook rekent ze op files op de A29 en de A16. Er is al overleg om de overlast zo beperkt mogelijk te houden. Verder wordt mensen gevraagd de spits te mijden of thuis te werken.

De parallelrijbaan gaat alleen voor snelverkeer dicht om te voorkomen dat die als sluiproute wordt gebruikt.

Volgens de huidige planning wordt de klep van de Haringvlietbrug medio 2023 vervangen en dan voorzien van nieuwe systemen voor de bediening, besturing en bewaking van de brug. De Haringvlietbrug zal dan meerdere weken dicht zijn voor het verkeer. Het vaste deel van de brug en de snelweg worden na 2025 gerenoveerd.

