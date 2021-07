Ziekte uitgebroken bij bijenvolk: 'Imker zit in zak en as'

Foto ter illustratie (foto: Goof Hagens). vergroot

De bijenziekte Amerikaans Vuilbroed is vastgesteld bij een imker in het buitengebied tussen Hoogerheide en Ossendrecht. De imker is al zijn volken kwijt. "Alles wat in de kast zit moet vernietigd worden", zegt Goof Hagens van de Bijenhoudersvereniging De Wal van Brabant. De imker uit Hoogerheide is lid van deze vereniging.

Amerikaans Vuilbroed is een besmettelijke bijenziekte. Als de bijen een eitje leggen, gaat die in een cel. Deze wordt dichtgemaakt. Als het bijenvolk deze ziekte onder de leden heeft, verandert alles in die cel in slijm en draden. Het eitje krijgt de kans niet om te ontwikkelen, legt Hagens uit. Het volk dat ziek is sterft uit. Maar in de tussentijd kunnen ze wel andere volkeren besmetten.

"Het is een zorgvuldige en goede imker", zegt Hagens. "Hij heeft het razendsnel geconstateerd en gelijk gerapporteerd. Dan komt een bijengezondheidscoördinator erbij, die neemt monsters om zeker te weten of de ziekte is uitgebroken. Er is nu een verbod op het vervoeren van bijen in een straal van drie kilometer rond de getroffen imker. Al zijn volken worden gedood.

Drie kilometer

Verder dan drie kilometer vliegen bijen niet. Dat is waarom er in dat gebied een verbod is op het vervoeren van bijen. Normaal gesproken gebeurt dat bijvoorbeeld om bij een fruitteler de bomen te bevruchten. Het is een geluk bij een ongeluk dat het nu geen lente is. "De meeste fruitbijen zijn nu weer thuis."

Het gebeurt niet vaak dat de ziekte uitbreekt. Hagens kan zich een aantal gevallen herinneren. "Een jaar of twee geleden in het oosten van het land. Het is ook in België een keer aan de orde geweest. Meestal is het behoorlijk goed in te dammen."

'We helpen die man'

De imker uit Hoogerheide is nu bezig om al zijn kasten te ontsmetten. "Hij zit in zak en as. Maar we helpen die man. We proberen te zorgen dat hij op termijn weer kan gaan starten. Deze man doet jarenlang zijn best en hij is heel netjes en goed voor zijn bijen. En dan overkomt dit hem."

Omdat de getroffen imker zo precies werkt, is de ziekte razendsnel ontdekt. Op de vraag of het een geluk bij een ongeluk is dat de ziekte juist bij deze man uitbreekt, zegt Hagens: "De man heeft er niks aan maar het is wel zo."

