Dominanter NAC wil hoogst haalbare, maar spreekt nog niet over promotie

Sparta-verdediger Laurent Jans probeert Kaj de Rooij van de bal af te schermen (Foto: Orange Pictures). vergroot

Met periodes fris voetbal won NAC vrijdagavond de oefenwedstrijd van Sparta. Een ander gezicht dan dat de supporters afgelopen seizoen gewend zijn. De nieuwe hoofdtrainer Edwin de Graaf wil het dan ook anders gaan doen dan vorig seizoen.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Edwin de Graaf werd vorige week aangesteld als hoofdtrainer. De oud-assistent van de vertrokken coach Maurice Steijn wil minder afwachten en dominanter gaan voetballen.

“Eigenlijk wisten we vorig seizoen al dat we anders moesten gaan voetballen, alleen is dat halverwege het seizoen lastig in te passen. Na het seizoen hebben we ook met de gehele staf gezeten en gezegd dat we het anders moeten gaan doen.”

Ook voor middenvelder Thom Haye is vanaf de start van het seizoen duidelijk wat het plan is. “Vanaf het begin dat we zijn binnengekomen heeft Edwin ons een duidelijk plan voorgelegd. Vanaf dat moment zijn we een weg ingeslagen waar we als spelersgroep achterstaan.”

Het belangrijkste voor De Graaf is dat er een team op het veld staat dat 38 wedstrijden alles geeft voor een goed resultaat. “Dat wil je het liefst met aanvallend voetbal, alleen zullen er ook wedstrijden tussen zitten waarin het anders gaat.”

Doelstelling

Dit jaar wordt er door de club en staf nog geen doelstelling uitgesproken. Al is er een groep spelers die zich daarover wel willen uitspreken. “Ik snap dat de club nog geen doelstelling heeft uitgesproken”, begint Haye. “Maar ik wil spelen in een NAC dat speelt voor promotie. Als ik naar mijzelf kijk en ook spreek namens andere spelers willen wij vol voor promotie gaan.”

De Graaf is wat behoudender met uitspraken voor komend seizoen. Hij wil eerst afwachten welke spelers hij tot zijn beschikking heeft. Hij wil nog niet concreet spreken over promotie. “We gaan voor het hoogst haalbare, dat kan ik de supporters beloven. Als NAC zijnde moet je altijd voor het hoogst haalbare gaan. Na de eerste paar wedstrijden weten we waar we staan, dan kunnen we ook inschatten wat een realistisch doel is.”

Transfers

NAC presenteerde deze week de eerste twee aanwinsten voor het nieuwe seizoen. Odysseus Velanas en Danny Bakker spelen komend seizoen in het Rat Verlegh Stadion. Maar volgens de trainer moet er nog meer bij. Op het verlanglijstje staat nog een spits, een middenvelder en een vleugelaanvaller.

Ook Haye wacht met smart op nieuwe spelers. “Als je kijkt hoe we nu voetballen kunnen we tevreden zijn. Maar met een paar gerichte aanwinsten erbij kan het echt een mooi seizoen worden.”

Het is nog wel de vraag of de middenvelder bij de start van de competitie speelt bij NAC. “Ik kan niet ontkennen dat er interesse is. Voor nu is het alleen nog niet concreet. Ik heb ambitie en wil zelf wel graag een stap maken, al kan een seizoen bij NAC met fans op de tribunes ook heel mooi zijn.”

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.