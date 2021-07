Auto botst tegen boom in Loon op Zand, twee gewonden

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision vergroot

Een auto is zaterdagavond op hoge snelheid tegen een boom gereden, in Loon op Zand. De twee mannen die in de auto zaten, raakten allebei gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Janneke Bosch Geschreven door

Het ongeluk gebeurde op de Kloosterstraat in Loon op Zand. Hoe het kwam dat de auto tegen de boom botste, is nog onduidelijk. Meederde hulpdiensten kwamen naar de plek van het ongeluk.

Open beenbreuk

De man die op de passagiersstoel zat, werd als eerst op straat behandeld door ambulancepersoneel. Hij had in ieder geval een open beenbreuk opgelopen. Ondertussen wachtte de bestuurder van de auto versuft in de wagen op een tweede ambulance. Toen die was aangekomen is de man door het autoraam naar buiten geklommen en met de hulpverleners meegegaan.

Beide mannen zijn uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De Kloosterstraat is daarvoor afgesloten voor verkeer.

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision vergroot

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision vergroot

