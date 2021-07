Honderd kilo pillen gedumpt in een sloot bij Hooge Zwaluwe

Honderd kilo pillen in plastic zakken dreven in een sloot bij Hooge Zwaluwe. De politie vond ze zaterdagmiddag, waarschijnlijk zijn ze een nacht eerder al gedumpt.

Het dumpen van xtc is veel gevaarlijker dan het dumpen van 'gewoon' afval, benadrukt de politie. "Stel dat kinderen het gevonden hadden en gedacht hadden dat het snoep was. De ramp zou dan niet te overzien zijn. En uiteraard is het ook slecht als dieren ervan eten." De politie is daarom op zoek naar mensen die iets hebben gezien in de nacht van vrijdag op zaterdag bij de Hamseweg.