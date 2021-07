Man (43) neergestoken bij vechtpartij in Hoeven

Archieffoto vergroot

Bij een vechtpartij in Hoeven is zaterdagavond een man gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt de politie.

De politie ging af op een melding van een vechtpartij, in een huis aan de Haspelstraat in Hoeven. Daar zouden meerdere mannen bij betrokken zijn. De getuige die de politie belde, dacht ook te zien dat er een mes bij die vechtpartij gebruikt werd.

Steekwond

Agenten ter plaatse troffen inderdaad een man aan die een steekwond had opgelopen. Er zijn in totaal acht mannen op de plek van de vechtpartij.

Agenten verleenden eerste hulp aan het slachtoffer en hij wordt daarna door een ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer, een 43-jarige man uit Rusland, was wel aanspreekbaar.

Man (40) opgepakt

De politie heeft zaterdagavond onderzoek gedaan op de plek van de steekpartij en één van de mannen aangehouden. Dat is een 40-jarige man uit Hoeven.

Hij wordt verdacht van zware mishandeling. De man zit nog vast en moet zondag een verklaring afleggen over de gebeurtenissen van zaterdagavond.

