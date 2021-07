Wateroverlast in het westen van Brabant

Regenbuien zorgen in het westen van Brabant voor enige overlast. Bij de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zijn een aantal meldingen binnengekomen over straten die blank staan en ondergelopen kelders, zegt een woordvoerder.

Het gaat volgens de Veiligheidsregio vooral om een gebied ten westen van Roosendaal richting Zeeland. Zo is er in de gemeente Steenbergen veel regen gevallen.

Kruisland: blijf weg Ook in Kruisland, bij Roosendaal, viel veel water. "Wij verzoeken u Kruisland te mijden aangezien een aantal straten onbegaanbaar is geworden door extreme regenval. De hulpdiensten zijn ter plaatse om te helpen met de wateroverlast", twitterde een boa van de gemeente Steenbergen.

Er waren voor dit weekend lokale regen- en onweersbuien voorspeld, die vooral plaatselijk problemen zouden kunnen veroorzaken. "Het zijn lokale buien. Het zal dus zeker niet overal regenen, maar dit is wel iets om in de gaten te houden. Als zo'n bui boven je hoofd hangt, kan dit heel lokaal wateroverlast opleveren", zei weerman Wouter van Bernebeek van Weerplaza daar over.