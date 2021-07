Man gewond bij steekpartij in Den Bosch, tweetal aangehouden

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Man gewond bij steekpartij in Den Bosch

Een man is zaterdagnacht gewond geraakt bij een steekpartij in de buurt van de Acaciasingel in Den Bosch. Vanwege de ernst van de situatie werd een traumaheli opgeroepen. Verschillende straten en pleintjes in de buurt werden afgezet.

Het slachtoffer stortte op de Acaciasingel in elkaar. Ambulancepersoneel heeft hem behandeld. Daarna is de man in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Volgens een ooggetuige gebeurde dit onder politiebegeleiding. De trauma-arts ging mee in de ambulance. Zondagochtend maakte de politie bekend dat de toestand van het slachtoffer stabiel is.

Volgens buurtbewoners zou er sprake zijn van een ruzie tussen een paar junks. Agenten hebben onderzoek gedaan in een boot die bij de Acaciasingel aan de wal ligt. Bij die boot stond een snorfiets die op naam staat van het slachtoffer.

Vlak daarnaast stond een fiets tegen een boom. Agenten hielden er rekening mee dat die van de dader zou kunnen zijn.

Later in de nacht hebben agenten een 33-jarige man uit Den Bosch en een 21-jarige vrouw uit Boxtel aangehouden. Volgens de politie hebben zij eerder op de avond buiten op straat contact met het slachtoffer gehad.

Die ontmoeting zou geëindigd zijn in een ruzie. De man en vrouw worden verhoord over hun mogelijke rol bij de steekpartij.

