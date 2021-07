Coronanieuws: minder coronagevallen in Nederland, risiconiveaus omlaag

10.30

In Noorwegen gelden vanaf maandag strengere regels voor mensen die het land in willen. Reizigers die niet volledig zijn gevaccineerd, moeten bij aankomst in het land tien dagen in quarantaine. De eerste drie dagen moeten ze doorbrengen in een door de Noorse overheid toegewezen 'quarantainehotel'. Wie op de vierde dag negatief test op corona (met een PCR-test) kan zijn quarantaine op een andere locatie afmaken. Reizigers die volledig zijn ingeënt, hoeven zich in Noorwegen niet te laten testen of in quarantaine.