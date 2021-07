Coronanieuws: weer coronabesmetting in Nederlandse olympische ploeg

01.19



Weer is de Nederlandse roeiploeg in Tokio getroffen door een coronageval. Dit keer coach Josy Verdonkschot. Hij is hoofdtrainer van verschillende Nederlandse vrouwenboten. Verdonkschot zat niet in het vliegtuig waarmee de vier eerder positief geteste leden van TeamNL naar Tokio reisden. Hij gaat nu tien dagen in quarantaine. De medische staf van de Nederlandse olympische ploeg gaat onderzoeken met wie hij nauw in contact is geweest.