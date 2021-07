Duiker in de problemen bij Kraaijenbergse Plassen

Foto: Saskia Kusters/SQ Vision vergroot

Een duiker is zondagochtend in de problemen gekomen bij de Kraaijenbergse Plassen in Linden. Een andere duiker heeft hem uit het water gehaald.

Hulpdiensten waren massaal opgeroepen om naar de Kraaijenbergse Plassen te komen. Nog voordat de brandweer er was, was de man al door een mededuiker uit het water gehaald. Een traumahelikopter landde op een grasveld in de buurt. Ook een ambulance kwam ter plaatse.

Niet lekker geworden

De trauma-arts en de ambulancemedewerkers hebben het slachtoffer gestabiliseerd en daarna is hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies met hem aan de hand is, is niet duidelijk. Volgens omstanders is hij onder water niet lekker geworden.

De Kraaijenbergse Plassen zijn een populaire duikstek voor sportduikers.

