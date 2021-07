Wapen gevonden in huis in Oudenbosch, ook hennepkwekerij ontdekt

In een huis in Oudenbosch hebben agenten zaterdagavond een hennepkwekerij en twee balletjespistolen ontdekt. De bewoners zijn aangehouden. Bij hun arrestatie raakte een agent gewond.

Agenten besloten het huis in Oudenbosch binnen te gaan nadat een man zaterdagavond laat een balletjespistool had afgegeven in het politiebureau in Roosendaal. Deze man vertelde dat hij dit wapen - dat sprekend lijkt op een echt vuurwapen lijkt - had afgepakt van een vrouw die woont in een huis aan de Bornhemweg in Oudenbosch. Die had hem hiermee bedreigd.