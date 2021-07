Elke Vierveijzer won de Poelifinario: 'Dat was nogal een verrassing!'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Elke Vierveijzer uit Son en Breugel won de Poelifinario

Die had ze even niet aan zien komen: Elke Vierveijzer uit Son en Breugel won de prestigieuze cabaretprijs Poelifinario voor haar derde theaterprogramma Lucht. "Het is echt een enorme eer", zegt ze in het televisieprogramma KRAAK. bij Omroep Brabant.

Janneke Bosch Geschreven door

Een eer die ook nog volledig onverwacht kwam. Natuurlijk wist Elke dat de nominaties eraan kwamen voor de cabaretprijzen Poelifario en Neerlands Hoop. "Dan ga ik wel even met de hond wandelen", had ze nog tegen haar vriend gezegd. "Want ik zal er wel weer niet tussen zitten." En áls ze al bij de genomineerden zat, dan toch zeker voor Neerlands Hoop, de prijs voor de meest veelbelovende theatermakers.

"Ik zag ineens mijn ouders én de jury voor de deur staan."

Maar niets bleek minder waar. "Ik zag ineens mijn ouders, mijn zus en nichtje én de jury van de cabaretprijzen voor de deur staan", vertelt Elke met het ongeloof nog in haar stem. Ze bleek voor de Poelifinario genomineerd in de categorie Kleinkunst. En omdat ze de enige genomineerde was in de categorie, is ze óók meteen de winnaar.

Vierveijzer is enorm geïnspireerd door het werk van Maarten van Roozendaal, vertelt ze. Ook in haar derde voorstelling weer. "Het is eigenlijk een pleidooi voor het delen van verdriet, dat maakt het leven luchtiger."

"Het toneel is de plek waar de zwaarte zijn plek krijgt."

Dat heeft ze ook zelf ervaren. "Ik heb zelf in een burn-out gezeten. En dan voel je dat het delen van zoiets moeilijk is. Ik vond het zelf ook heel moeilijk om te doen, en om hulp te vragen. Om aan iemand te vragen 'wil je er voor me zijn', dat is heel lastig." Zulk soort gevoelens en sentimenten verwerkt ze in haar liedjes, die haar nu de Poelifinario hebben opgeleverd.

Terwijl ze in het dagelijks leven behoorlijk lichtvoetig door de dagen gaat. "Het toneel is de plek waar de zwaarte zijn plek krijgt. We kennen die momenten allemaal. En als je er even cynisch over kunt doen, dan lucht dat écht op."

