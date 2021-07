Ook tweede verdachte in zaak dode man Vlijmen vrij, geen geweldsmisdrijf

Foto: Iwan van Dun/SQ Vision vergroot

De tweede verdachte in de zaak van de dode man die woensdagmorgen werd gevonden in een geparkeerde auto in Vlijmen is zaterdag vrijgelaten. Het gaat om een 32-jarige Poolse man.

Volgens de politie zijn er ‘op dit moment geen aanwijzingen dat er sprake is van een geweldsmisdrijf’. Donderdag werd al een andere verdachte - een 24-jarige Pool - vrijgelaten.

Toxicologisch onderzoek

De doodsoorzaak van het slachtoffer is nog niet bekend. "De omstandigheden waaronder hij in de auto werd gevonden, gaven in eerste instantie wel aanleiding om ernstig rekening te houden met een misdrijf", meldt de politie op Twitter. "Er vindt nog een toxicologisch onderzoek plaats, maar de uitkomsten daarvan laten zeker een aantal weken op zich wachten."

De familie van het slachtoffer in Polen is geïnformeerd over deze uitkomsten van het politieonderzoek en de omstandigheden waaronder hij is overleden.

Wilhelminastraat

Het lichaam werd rond zeven uur 's ochtends gevonden door een vrouw. Zij belde meteen de politie. De auto waar het lichaam in zat, stond geparkeerd voor een huis aan de Wilhelminastraat in Vlijmen. Daar worden tijdelijk arbeidsmigranten opgevangen.

De twee mannen die zijn opgepakt, werden in de omgeving van de bewuste auto aangehouden. Ze wonen allebei op de opvanglocatie.

