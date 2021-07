Maand na in scene gezette overval is het weer raak bij het casino in Made

1/1 Mannen met messen plegen overval bij Play World-casino in Made

Twee mannen met messen hebben zondagnacht een overval gepleegd bij Play World Casino aan de Kerkstraat in Made, naast hotel De Korenbeurs. Ze zijn er met geld vandoor gegaan.

De overval vond plaats rond kwart over een, net na sluitingstijd. Het personeel zou door de overvallers zijn vastgebonden.

Donkere auto Na de overval gingen de verdachten ervandoor in een donkere auto. Volgens een ooggetuige stond die auto klaar op de Kloosterstraat. "Bij de overval is niemand gewond geraakt", laat een politiewoordvoerder weten.

Ondanks een zoektocht in de wijde omgeving zijn de overvallers, die donkere kleren droegen en een buitenlandse taal spraken, niet meer teruggevonden. De politie doet onderzoek.

In scene gezet

Een maand eerder werd er ook een overval bij het casino in Made gemeld, maar die bleek in scene gezet door een medewerker van het casino, om er zo zelf met een lading geld vandoor te gaan.