Opnieuw stevige regen- en onweersbuien op komst, KNMI waarschuwt

Het KNMI waarschuwt ook deze maandag voor stevige regen- en onweersbuien. Die trekken in de middag en avond over het land. Het weerinstituut heeft net als zondag code geel afgegeven.

"Bij deze buien kan kan plaatselijk in korte tijd veel neerslag vallen", laat een woordvoerder van het KNMI weten. "Ook hagel is niet uitgesloten. Het verkeer kan hier last van hebben."

'Komen en gaan van buiengebieden'

Volgens Wilfred Janssen van Weerplaza wacht ons heel deze week dit soort wisselvallig weer. "Het is een komen en gaan van buiengebieden", legde hij zondag al uit. "We hebben eigenlijk elke dag wel met buien te maken, meestal in de middag en avond. Maar op andere momenten zien we flinke opklaringen. Dit bij vrij aangename temperaturen rond 23 graden."