Het rare weer van nu blijft de hele zomer, verwacht deze weerman

De noordelijke stroom nekt ons, zegt Jean-Paul Korst uit Berkel-Enschot. "Ik ben bang dat we dit lang zullen houden", voorspelt hij. En daarbij kijkt hij naar de afgelopen zomers.

Want iedere keer als er een noordelijke stroom op gang kwam in de zomer, keerde deze steeds weer terug. Vanuit het noorden komt koude lucht deze kant op. Bovendien komt de wind over de Noordzee aan, waar makkelijk wolken ontstaan. Dat is volgens Jean-Paul de verklaring dat we de afgelopen weken af en toe warm weer hebben gehad, maar dat het regenachtige weer steeds terug komt.