Zeldzame zwarte neushoorns moeten hét gaan doen in de Beekse Bergen

Fokken bedreigde neushoorn Beekse Bergen kan beginnen met komst vrouwtje

Het fokken van de zwaar bedreigde zwarte neushoorn kan beginnen in de Beekse Bergen. Vrouwtje Ebi, die uit een Tsjechische dierentuin komt, heeft haar intrek genomen in het nieuwe verblijf in Hilvarenbeek.

Ebi komt niet zomaar naar het dierenpark. Ze is naar Nederland gehaald met een missie. Samen met mannetje Hodari, die sinds 2018 in de Beekse Bergen woont, heeft ze de taak om te zorgen voor een jong. Zo moet de ‘reservepopulatie’ van de bedreigde zwarte neushoorn worden opgebouwd.

“In het wild leven er nog maar weinig zwarte neushoorns, daarom is het managementprogramma ook zo belangrijk voor deze dieren. Uiteindelijk hopen we dat we over een tijd ook een jonge zwarte neushoorn op onze vlakte hebben lopen", zegt zoölogisch manager Martin van Hees. "Het verblijf van Ebi is helemaal nieuw voor haar, waardoor ze nog even zal moeten wennen aan haar omgeving. Daarvoor krijgt ze de komende periode alle tijd."

Bijna uitgestorven

Het gaat al decennialang niet goed met de zwarte neushoorn. In 1970 leefden er volgens het dierenpark nog zo'n 65.000 zwarte neushoorns in het wild. Door stroperij kwamen er rond de eeuwwisseling nog maar zo'n 2.400 dieren in de natuur voor: een afname van 96 procent in dertig jaar tijd.

De mens is zijn grootste vijand. Er wordt op zijn hoorn gejaagd door stropers, omdat die op de zwarte markt veel geld oplevert. “De hoorn wordt gebruikt voor medicijnen, maar tegenwoordig wordt deze ook gezien als een soort statussymbool”, laat de Beekse Bergen weten.

Dankzij strengere wetten en betere bescherming gaat het aantal neushoorns in het wild langzaam weer omhoog. Nu leven er zo'n 5.500 in het wild.

Nieuw verblijf kost tonnen

Voor de Beekse Bergen betekent de komst van de zwarte neushoorn een investering van tonnen. Een heel deel van het park wordt hier voor aangepast. “Die keuze hebben we dankzij onze reserves kunnen maken. We hebben kunnen zeggen: dit gaat voor. Dit is zo belangrijk! Dit gaat over het fokprogramma, dit gaat over de toekomst van deze diersoort”, liet het park eerder weten.

