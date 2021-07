Tilburgse Kermis een succes? Dat hangt ervan af aan wie je het vraagt

Kermisexploitant Niek Moonen. (foto: Omroep Brabant) vergroot

Was de Tilburgse kermis dit jaar een succes? Het ligt er maar net aan wie je spreekt. Exploitanten op het NS-plein en de Heuvel hadden het top, op het Besterdplein was het minder: “Er zijn exploitanten voor wie het heel slecht is geweest.”

Voor het tweede jaar op rij ging de Tilburgse kermis gebukt onder coronaregels. Er was nu meer mogelijk dan vorig jaar, maar nog altijd kon het beroemde ‘lint’, dat je automatisch van het ene naar het andere plein leidt, niet doorgaan. En daar hadden vooral de exploitanten op het meer afgelegen Besterdplein last van. Willem van Wijk heeft sinds jaar en dag een vaste stek op dat plein met zijn viskraam. “Het was een stuk minder’, geeft hij eerlijk toe: “Er was te weinig publiek. Omdat we zo afgelegen lagen, kon het hier niet echt op gang komen.”

Nu heeft Van Wijk nog het geluk dat hij met zijn viskraam ieder jaar een vaste klandizie heeft, die vooral uit de buurt komt. “Maar omdat de mensen vanuit het centrum hier niet kwamen, scheelde dat wel omzet. Maar voor collega’s was het erger. Er zijn exploitanten voor wie het heel slecht is geweest.”

Reactie gemeente

Een woordvoerder van de gemeente erkent dat de doorloop naar het Besterdplein beter had gekund: “De eerste dagen stond bij het NS-plein ‘Uitgang’ als je weer wegging. Na twee dagen hebben we daarvan gemaakt: ‘Vervolg hier uw weg naar Kermis Besterd’. Normaal stond het natuurlijk vol met attracties waardoor je automatisch doorliep. Dat is een leermoment voor de evaluatie, dat moet volgende keer beter.”

Groot is het contrast met de exploitanten op de andere pleinen. Niek Moonen komt uit Tilburg en is ieder jaar een vast gezicht op de kermis in zijn eigen stad. Met familie en medewerkers breekt hij maandagochtend zijn snelle attractie ‘Toxic’ af. Hij had het ‘verschrikkelijk goed’. “Ik denk dat, op het Besterdplein na, iedereen heel erg tevreden is. Het is goed bezocht. Alleen zaterdag hadden we een klein beetje opstartproblemen omdat het te druk werd.”

Onvoldoende afstand

Zaterdagavond werd de kermis voortijdig gesloten omdat bezoekers door de drukte onvoldoende afstand konden houden. “Dat kostte ons heel wat draai-uurtjes”, zegt Moonen erover. “Maar de gemeente heeft daar verschrikkelijk goed op ingespeeld.”

Nu overheerst de opluchting. “We hadden het nodig. Dit maakt natuurlijk niet alles goed. Ik ga door naar Hoorn en ik hoop dat ik het seizoen tot eind oktober af kan maken.”

