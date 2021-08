Festival Spoorpark Live afgelast: 'Totaal verrast door beslissing kabinet'

Het Tilburgse festival Spoorpark Live gaat niet door. Het evenement stond gepland voor 14 en 15 augustus, maar bood geen overnachtingen aan. In theorie mag het daarom doorgaan, maar volgens de organisatie zijn er teveel onzekerheden.

Een festival organiseren met Testen voor Toegang voor 750 bezoekers per dag, het maximale toegestane aantal, is geen optie voor Spoorpark Live. Het nieuwe festival rekende op 9.000 mensen per dag. Met nog geen tien procent van dat aanta, l is het niet rendabel. Zeker niet met de grote artiesten die zouden komen.

Pas de dag voor het festival start wordt duidelijk of er mogelijk meer mensen naar binnen mogen. Dan is de volgende corona-persconferentie. "Het kan best zijn dat we de dan alsnog alles moeten afgelasten omdat het kabinet de coronamaatregelen niet versoepelt of juist verscherpt, " zegt Jasper van de Wouw van organisator One of the Guys.