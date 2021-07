Steenmarter onder je motorkap: dit doet hij en zo voorkom je het

Steenmarters zijn een groeiend probleem in de regio Oss. Voor menig autobezitter geen goed nieuws, want de beestjes kruipen maar al te graag onder de motorkap. Daar verstoppen zij brood en eieren en ze knabbelen aan kabels.

Toch hoeven auto-eigenaren zich geen zorgen te maken volgens steenmarterexpert Carlo Wijnen uit Zeeland. “Heel Nederland heeft steenmarters en veel gebieden hebben er geen last van. In verhouding is het maar een klein percentage dat echt onder de motorkap kruipt”, legt Wijnen uit. “Bij nieuwere auto’s komt het al minder voor, omdat er weinig plek is onder de motorkap.”