Schot gelost bij beroving in Rosmalen

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In de omgeving van Rosmalen is maandagnacht iemand van een telefoon beroofd. De dader dreigde met een vuurwapen en schoot hiermee ook één keer in de lucht.

Voor zover bekend raakte het slachtoffer niet gewond. De politie onderzoekt wat er zich precies heeft afgespeeld.

Ook is ze op zoek naar de dader. Ze vraagt mensen die iets gezien of gehoord hebben zich te melden.

