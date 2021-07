Coronanieuws: 603 nieuwe besmettingen in Brabant

16.00

Amsterdam telde de meeste positieve tests. In de hoofdstad kregen 292 inwoners te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. Dat is het laagste aantal voor de stad in drie weken tijd. Rotterdam telde 214 nieuwe gevallen, Den Haag 127, Utrecht 90 en Tilburg 75. In twintig gemeenten was er geen enkele positieve test. Dat is het hoogste aantal sinds 9 juli.