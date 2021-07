Coronanieuws: loketten voor aanvraag zorgbonus gaan dicht

07.30

Randstad boekte in de afgelopen periode een omzet van ruim 6 miljard euro. Dat is 3 procent meer dan in dezelfde periode van 2019. Analisten hadden er in doorsnee niet op gerekend dat het uitzendconcern dit kwartaal al meer omzet zou boeken dan voor de coronacrisis. Het resulteerde onder de streep in een nettowinst van 176 miljoen euro, tegen een verlies van 57 miljoen euro een jaar eerder.