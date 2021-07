Coronanieuws: nieuw middel voor wie geen antistoffen tegen corona aanmaakt

18.15

Mensen die een vaccinatielocatie in het noorden en oosten van Gelderland bezoeken, mogen helemaal nergens in de zalen meer foto's en filmpjes maken. Daarom worden ook de speciale selfiehoeken weggehaald. Dat moet intimidatie van vaccineerders tegengaan. "Bij het maken van een foto is het niet altijd duidelijk of er sprake is van een selfie of dat er medewerkers op de foto gezet worden", verklaart de GGD Noord- en Oost-Gelderland.