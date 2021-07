Kabouters onthoofd of vermist, verdriet over vernielingen bij Kabouterpad

kapotgetrapte kaboutermutjes op het kabouterpad in Hoogeloon (foto: Koning Kyrië Avonturenpad) Gevulde poepzakjes ruimen nadat de prullenbak is opgeblazen (foto: Koning Kyrië Avonturenpad) Volgende Vorige vergroot 1/2 kapotgetrapte kaboutermutjes op het kabouterpad in Hoogeloon (foto: Koning Kyrië Avonturenpad)

Iedere maand is het wel mis bij het Kabouterpad Koning Kyrië in Hoogeloon. "Dan zijn er kabouters vermist, is er een prullenbak met hondenpoepzakjes opgeblazen of zijn er puntmutsjes omgeschopt", zegt Anne van Loon die het pad ooit bedacht. "De gedeelde verontwaardiging die we nu om ons heen horen doet ons goed, want het is zo frustrerend om deze vernielzucht aan te treffen. Er is met zoveel liefde aan dit pad gewerkt."

Het kabouterpad is een wandelroute van 2,5 kilometer voor jonge kinderen door een bos aan de rand van het dorp. Het is ruim vijf jaar geleden aangelegd nadat het idee meedeed aan de Brabantse Dorpenderby. "Toen konden we meteen grote stappen maken. De lokale ondernemers steunden ons financieel en vrijwilligers bouwden het vervolgens op. Het is hier zo'n fijne dorpsgemeenschap," zegt Anne, "iedereen wil helpen om de omgeving leuker en beter te maken."

In het begin werd de wensput met kleingeld van bezoekers nog wel eens leeggehengeld met magneten. "Maar dat is alweer een paar jaar geleden", vertelt Anne. "Sinds maart worden er iedere maand wel spullen vernield. Er verdwijnen kabouters of ze worden onthoofd. De puntmutjes die uit de grond steken worden omgetrapt. We hebben de kunstenares die ze maakte al een paar keer om nieuwe exemplaren moeten vragen."

Op social media krijgen de vrijwilligers van het pad in Hoogeloon morele steun. "Ik kan me hier zo boos over maken." "Zo triest." "Om te huilen." "We houden de boel in de gaten." "We hebben nog wel wat kabouters over", zijn enkele reacties.

Na de laatste vernieling stapte Anne naar de politie. "Die gaat daar nu wat vaker patrouilleren. We roepen ook hondenbezitters op die daar regelmatig wandelen om op te letten. Er wordt met zoveel toewijding aan het kabouterpad gewerkt. Sommige vrijwilligers zijn rond de tachtig en treffen dan in de ochtend deze chaos aan. Dat is heel pijnlijk en vooral ook zo zinloos."

