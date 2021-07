Waterschap De Dommel trekt deel van sproeiverbod in

Sproeien mag weer in delen van het beheergebied van Waterschap De Dommel. vergroot

Waterschap De Dommel in Midden- en Oost-Brabant heeft het sproeiverbod in een deel van zijn gebied opgeheven. Dat is bijzonder, omdat De Dommel de laatste jaren steeds een van de eerste waterschappen was waar een sproeiverbod ging gelden. Vorig jaar had De Dommel het langdurigste sproeiverbod ooit tot ver in december. Dit jaar gold het verbod op sproeien vanaf half juni.

De zandgronden van Midden-Brabant hebben snel last van droogte. Dat komt door lage grondwaterstanden en doordat de beken in het gebied gevoed worden door regen. Als het niet regent, komen de beken droog te staan.

De recente regen heeft voor voldoende water in sloten en beken gezorgd, aldus het schap. Daarom mag oppervlaktewater uit het gebied ten noorden van het Wilhelminakanaal tussen Tilburg en Beek en Donk weer gebruikt worden om te sproeien. Maar het blijft volgens het schap wel zaak om zoveel mogelijk water vast te houden in het gebied. De grondwaterstand is nog steeds erg laag. En als het even droog en warm is, slaat de droogte weer toe.

LEES OOK: Sproeiverbod voor grootste deel van het Dommelgebied

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.