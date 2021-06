Sproeiverbod voor grootste deel van het Dommelgebied

Om een verdere daling van het waterpeil tegen te gaan heeft het Waterschap De Dommel een onttrekkingsverbod ingesteld voor oppervlaktewater. Water oppompen uit beken en sloten is vanaf zaterdag in bijna heel het Dommelgebied verboden.

Drinken of blussen Het verbod geldt niet voor de Dommel zelf tussen Den Bosch en het Wilhelminakanaal en de beek de Zandleij. Voor alle andere wateren is alleen het laten drinken van vee en het bestrijden van brand met oppervlaktewater toegestaan.

Het verbod geldt zolang het nodig is. Ook op andere plekken in het land zijn vanwege de droogte al sproeiverboden ingesteld. Vorig jaar heeft De Dommel tot in december onttrekkingsverboden gehad. Dat was het langst durende verbod ooit op het gebruik van water uit beken en sloten.