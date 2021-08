Wethouder vecht voor eerherstel na ontslag, starterswoning ging naar zoon

Oud-wethouder Guido Schoolmeesters (foto: Alice van der Plas). vergroot

Bijna zes maanden na zijn ontslag, is ex-wethouder Guido Schoolmeesters uit Someren nog steeds woedend. Volgens een onderzoeksrapport had hij zijn zoon en een bouwbedrijf voorgetrokken bij een project met startershuizen. De gemeenteraad stemde hem daarom weg. Nu probeert Schoolmeesters zijn reputatie te herstellen. “Ik vind het zo onterecht, het blijft maar malen.”

De val van Guido Schoolmeesters begon aan een rustieke ronde tafel in de serre van zijn huis. Zijn zoon komt half mei 2020 op de koffie en vraagt: “Is al bekend wie de huizen gaan bouwen op Groote Hoeven?” Een project met starterswoningen waar Schoolmeesters al jaren mee bezig is. De zoon is op zoek naar een huis.

De wethouder noemt de namen van de bouwbedrijven en dat had hij beter niet kunnen doen. De wethouder heeft daarmee zijn zoon voorgetrokken, oordeelt het onderzoeksrapport later. Schoolmeesters vindt van niet: “De informatie was niet geheim. Het stond al op de websites van de makelaars. En als mijn zoon de gemeente had gebeld, had hij het 10 minuten later ook geweten. Er hadden zich ook al drie andere mensen gemeld.”

"Ik was me van geen kwaad bewust."

De zoon van de wethouder belt met een van de bouwbedrijven en koopt een huis rechtstreeks bij de aannemer. Schoolmeesters wist naar eigen zeggen niet dat hij dat ging doen. “Hij kwam met de mededeling dat hij een huis had gekocht en wij zeiden gefeliciteerd.”

Schoolmeesters is zich van geen kwaad bewust. “Maar het onderzoeksrapport beweert dat ik informatie heb gegeven die onvoldoende publiekelijk beschikbaar was.” De drie andere geïnteresseerden hadden zich gemeld bij een makelaar.

Volgens het onderzoeksrapport kregen zij niet de mogelijkheid om direct een huis te kopen en kregen zij te horen dat ze moesten wachten op de reguliere inschrijving. "Als ze zich direct bij de aannemer hadden gemeld, hadden ze ook een huis kunnen kopen."

"Mensen die buiten de boot vielen, vonden dat iedereen aan loting had moeten meedoen."

De belangstelling voor de woningen was overweldigend en de makelaar besloot een loting te doen. Drie woningen zijn dan al verkocht:

eentje aan de zoon van de wethouder,

de andere twee aan de zonen van de architect.

Mensen die buiten de boot vielen, trokken aan de bel. “Ze vonden dat er met iedereen geloot had moeten worden. Maar ik wist niet dat er een loting kwam en had daar ook geen invloed op. Normaal gesproken is het bij woningen altijd: wie het eerst komt, het eerst maalt.”

Het is niet het enige dat misging bij het bouwproject, oordeelt het onderzoeksrapport. Ook een van de bouwbedrijven profiteerde volgens de onderzoekers van het handelen van de wethouder. Bedrijven die geïnteresseerd waren in het bouwproject, zouden ongelijk zijn behandeld.

"Mensen beseffen niet wat ze je aandoen."

Een van de bouwbedrijven mocht, tegen betaling van een waarborgsom, bouwen terwijl de grond nog niet van hem was. Een nogal unieke constructie, waar het college van B en W later niet mee akkoord gaat. Omdat zijn zoon een huis van juist dit bedrijf heeft gekocht, iets wat het college op dat moment nog steeds niet weet, krijgt de wethouder de schijn tegen.

De afspraken die de gemeente Someren heeft op het gebied van integriteit zijn geschonden, stelt het onderzoeksrapport. “Maar de keuze voor deze starterswoningen was al gemaakt voordat mijn zoon daar een huis kocht” zegt Schoolmeesters. "Het is gewoon de ideale starterswoning, waar de gemeenteraad naar op zoek was."

De raad stuurde Schoolmeesters om dit alles naar huis. “Mensen beseffen niet wat ze je aandoen”, zegt hij. “Ik zit al 26 jaar in de politiek en dan word je zo aan de kant gezet. Mijn zoon loopt met zijn ziel onder zijn arm. Hij is inmiddels in de woning getrokken, maar wil er helemaal niet zijn. Hij moet er minimaal vijf jaar wonen.”

"Ik kan me zo niet verdedigen."

Schoolmeesters richt nu zijn pijlen op het onderzoeksrapport en is een gerechtelijke procedure begonnen. "De dag na mijn ontslag hebben de meest betrokken ambtenaren bij het bouwproject aangegeven het absoluut niet eens te zijn met de conclusies uit het rapport."

"Het is de gemeenteraad die heeft besloten hem te ontslaan."

Maar volgens het onderzoeksbureau bestaat er geen discussie over de feiten in het rapport. "Ook dhr. Schoolmeesters betwist deze niet", reageert het onderzoeksbureau schriftelijk: "Op de conclusies heeft hij in het rapport en in de raad zijn zienswijze gegeven. Wat uit het oog verloren dreigt te gaan, is dat het de gemeenteraad is die op basis van de feiten en het verweer van de wethouder heeft besloten hem te ontslaan." Het onderzoeksbureau denkt dat de wethouder 'al met zijn verkiezingscampagne is begonnen'.

Waar veel in ongenade gevallen wethouders of burgemeesters de politiek de rug toekeren, peinst Schoolmeesters er niet over. “Ik doe gewoon weer mee met de verkiezingen. Ik ben altijd met voorkeursstemmen gekozen en ik twijfel er niet aan dat dit opnieuw gaat gebeuren. Politiek is mijn lust en mijn leven.”

"Jullie zijn nog niet van me af."

Schoolmeesters bezoekt elke raads- en commissievergadering. “Om te laten zien: jullie zijn nog niet van me af.” De oud-wethouder heeft twee advocaten en is inmiddels 25.000 euro kwijt aan kosten. “Maar ik weet wat ik gedaan heb, het is niks. Ik kan me niet voorstellen dat ik geen gelijk krijg.”

