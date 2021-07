39 procent minder coronabesmettingen in een week tijd in Brabant

Foto: archief. vergroot

Het aantal coronabesmettingen in Brabant is in een week tijd flink gedaald. Uit de cijfers van het coronadashboard van de Rijksoverheid blijkt dat afgelopen week 6213 mensen besmet raakten met het coronavirus. Dat is een 39 procent minder dan de week ervoor. Toen raakten 10.178 mensen besmet.

Ista van Galen Geschreven door

Ook in de landelijke cijfers is een afname in het aantal coronabesmettingen te zien. Afgelopen week registreerde het RIVM 37.343 coronabesmettingen in Nederland. Dat is 46 procent minder dan een week eerder.

De dalende lijn is ook terug te zien in het landelijke reproductiegetal. Dat cijfer geeft aan hoeveel mensen worden besmet door iemand die corona heeft. Dat is dinsdag gezakt naar 0,8. Een getal onder de één betekent dat het aantal nieuwe besmettingen afneemt. Het reproductiegetal stond een paar weken geleden nog op 3,0. Dat was een record.

Versoepelingen teruggedraaid

De stijging van het aantal coronabesmettingen aan het begin van deze maand kwam door versoepelingen waarbij onder meer het nachtleven weer openging. Grote clusterbesmettingen waren het gevolg. Op 10 juli werden de maatregelen weer aangescherpt: discotheken en nachtclubs moesten dicht, festivals werden afgelast en in de horeca kregen mensen weer een vaste zitplaats. Inmiddels is er weer een daling te zien in de coronabesmettingen.

