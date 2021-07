Paaspop gaat door met voorbereidingen hoewel nog steeds niets zeker is

Een eerdere editie van paaspop in Schijndel (foto: Gert-Jan Kusters) vergroot

De organisatie van Paaspop gaat ervan uit dat het festival gewoon door kan gaan. "We gaan door met de voorbereidingen", aldus de organisatie. Maandag werd bekend dat meerdaagse festivals met overnachting tot in ieder geval 1 september zijn afgelast. Paaspop is dit jaar van 3 tot en met 5 september in Schijndel.

Ista van Galen Geschreven door

"Omdat ons mooie festival begin september plaatsvindt, gaan we er nog steeds van uit dat we er samen met jullie een schitterend weekend van mogen maken en samen de zomer af kunnen sluiten!", schrijft de organisatie van het festival op Instagram.

De voorbereidingen van het festival gaan door en de rest van het programma wordt volgens de organisatie spoedig bekendgemaakt. Tot nu toe is bekend dat artiesten als DI-RECT, Anouk, Songfestivalwinnaar Måneskin, Kensington en Danny Vera zullen optreden.

Kort geding

Alle meerdaagse festivals met overnachting mogen tot in ieder geval 1 september niet doorgaan. Verder werd maandag bekend dat evenementen zonder overnachting nog tot 13 augustus moeten afwachten om te horen of en onder welke omstandigheden ze door kunnen gaan. Festivalorganisatie ID&T en ruim veertig aangesloten evenementenorganisatoren, waaronder Paaspop, willen met een kort geding voor 1 augustus duidelijkheid van de overheid.

LEES OOK: Paaspop wil snel duidelijkheid over doorgaan en stapt naar de rechter

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.