Paaspop wil snel duidelijkheid over doorgaan en stapt naar de rechter

Het is nog steeds niet duidelijk of Paaspop in september door kan gaan en daarom wil de organisatie graag duidelijkheid afdwingen bij de rechter. Samen met festivalorganisatie ID&T en ruim veertig aangesloten evenementenorganisatoren wil ze met een kort geding voor 1 augustus duidelijkheid van de overheid of evenementen zonder overnachting wel door kunnen gaan.

Maandag werd bekend dat deze evenementen nog tot 13 augustus moeten afwachten om te horen of en onder welke omstandigheden ze nog door kunnen gaan. Alle meerdaagse festivals met overnachting zijn in ieder geval tot 1 september afgelast. Paaspop is dit jaar al uitgesteld tot 3, 4 en 5 september. De organisatie wil zeker weten wat er dan wel of niet mag.

Anderhalve week geleden gaf ID&T aan het kort geding aan te houden, omdat de evenementensector om tafel ging met het kabinet. In dat gesprek kwamen ID&T en de branche samen met de overheid overeen dat het veilig door laten gaan van festivals met overnachting logistiek onuitvoerbaar is.

Maar voor de evenementen zonder overnachting zien de festivalorganisatoren geen andere optie dan het kort geding door te zetten om een sneller besluit af te dwingen omdat de risico's voor de ondernemers en de betrokkenen te groot zijn geworden. De rechtbank is gevraagd op de kortst mogelijke termijn een zitting te plannen.

Andere organisaties die het kort geding mede hebben aangespannen zijn onder meer die van Apenkooi, Zwarte Cross en Het Amsterdams Verbond.

In 2020 ging Paaspop niet door. Ook tijdens Pasen kon het Schijndelse festival niet doorgaan.

