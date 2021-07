Schrappen meerdaagse festivals; 'We hielden er al een beetje rekening mee'

Een veld vol mensen tijdens een festival in Erp (foto: Marcel van Dorst/SQ Vision). vergroot

Meerdaagse festivals met overnachting zoals Lowlands mogen deze zomer niet doorgaan. Nu al zijn dergelijke festivals verboden tot begin augustus, maar het kabinet trekt het verbod door voor festivals met een camping tot september. Dat bleek tijdens een persconferentie maandagmiddag met Rutte en De Jonge.

Hoewel het aantal besmettingen de laatste dagen daalt, vindt het kabinet het niet verantwoord om meerdaagse bijeenkomsten door te laten gaan. Aanvankelijk wilde het kabinet pas in de tweede week van augustus bekendmaken of de grote festivals daarna nog door konden gaan, maar het heeft nu toch besloten om de organisatoren al eerder duidelijkheid te geven.

Dubbel gevoel

"Het is een dubbel gevoel", reageert Bert van den Eijnden van het Lieropse meerdaagse festival Nirwana Tuinfeest. Het driedaagse festival stond eind augustus gepland en heeft een camping. "Het controleren van coronabewijzen hadden we wel aangekund, maar het ter plekke testen van bezoekers die op de camping overnacht hebben hadden we logistiek niet kunnen regelen", zucht Bert. "Het is jammer, we hadden er in ons achterhoofd rekening mee gehouden. Het is wel fijn dat er nu duidelijkheid is."

Bij de organisatie van Dynamo Metalfest in Eindhoven wordt opgelucht adem gehaald. Hun meerdaagse festival halverwege augustus gaat wel door. "We hebben geen camping dus blazen wij niks af", laat Sander Waterschoot van Dynamo weten. "Het was aanvankelijk wel wat onduidelijk, want er werd over meerdaagse festivals gesproken in de media en in de persconferentie sprak Rutte over meerdaagse festivals met campings. Ik ben blij dat wij wel gewoon door kunnen."

Begrip

De grootste festivals die getroffen worden zijn onder meer Lowlands, Down the Rabbit Hole en Mysteryland. De Alliantie van Evenementenbouwers heeft begrip voor het besluit om meerdaagse festivals met camping af te blazen. Deze organisatie heeft vooraf overleg gehad met de overheid de haalbaarheid van de coronaveiligheid.

De nieuwe maatregelen lijken vooralsnog geen invloed te hebben op Paaspop. "Dit festival valt na 1 september dus we gaan in principe gewoon door zoals gepland", laat de organisatie weten. Paaspop, de traditionele start van het festivalseizoen in Schijndel, is uitgeweken naar het weekend van 3, 4 en 5 september omdat een evenement met Pasen door de toenmalige coronamaatregelen niet haalbaar was. Tijdens het meerdaagse Paaspop kan er normaal gesproken wel overnacht worden op een camping.

