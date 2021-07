Grote zorgen bij festivalorganisaties: 'Afblazen kan de nekslag zijn'

Archieffoto: Marcel van Dorst/SQ Vision. vergroot

Als wordt besloten om alle meerdaagse festivals komende maanden af te blazen, kan dat de nekslag zijn voor veel organisatoren. Dat zeggen verschillende festivals. Het kabinet kondigt vrijdagavond nieuwe maatregelen aan vanwege de explosieve stijging van het aantal besmettingen. Dat leidt tot grote zorgen én woede. "Het kabinet helpt het eigen testsysteem binnen zes dagen om zeep."

Festivalorganisatoren hopen dat het kabinet eerst een waarschuwing geeft voordat er mogelijk een streep gaat door het hele seizoen. “Het zou een bittere pil zijn, en dat is dan wel het understatement van het jaar”, zegt Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). “Wij hopen dat er eerst nog een waarschuwing komt en dat het kabinet zegt: 'jongens, neem jullie verantwoordelijkheid, ga professioneel om met het testen en laat niet zomaar iedereen toe'.”

"Kabinet helpt eigen testsysteem binnen zes dagen om zeep."

Ook bij Brabantse organisatoren zijn er grote zorgen. 'Beetje Dansen' houdt zaterdag een gelijknamig festival in Haaren en zondag REAWAKE (de eenmalige opvolger van REBiRTH). Woordvoerder Roel van de Ven baalt van de onzekerheid die er nu is. "Er is zes maanden gewerkt aan het systeem van Testen voor Toegang. Vervolgens verkrampt de politiek en wordt het systeem binnen zes dagen eigenhandig om zeep geholpen. Dat is toch heel raar. Wij dreigen de dupe te worden van oplopende cijfers, omdat op andere plekken niet of slecht wordt gecontroleerd."

Verdeeld over de twee dagen zouden 8.000 mensen naar het festivalterrein in Haaren komen. Voor hen, alle vrijwilligers en andere betrokkenen is het volgens Van de Ven dramatisch als het wordt geschrapt. "Iedereen keek uit naar onze evenementen, maar je mag best weten dat hier nu geen feeststemming heerst. Alles is opgebouwd en wellicht tegen beter weten in zijn we druk doende om de laatste puntjes op de i te zetten." De organisatie vraagt zich af of het kabinet zich realiseert welke juridische risico's het op zijn hals haalt.

"Oppassen dat we niet al te rigoureus ingrijpen."

De Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) gaat ervan uit dat het kabinet rekening heeft gehouden met een toename van het aantal besmettingen als alle deuren weer open zouden gaan. “Het gaat misschien alleen harder dan ze verwacht hadden”, zegt hij. Woordvoerder Schans wijst erop dat vooral jongeren nu besmet raken. “Het hele beleid is erop gericht om de zwakken in de maatschappij te beschermen en die zijn beschermd. We moeten oppassen dat we niet al te rigoureus ingrijpen.”

Volgens Schans zou de schade voor veel festivals in het geval van afgelasting enorm ingrijpend kunnen zijn. “Veel organisatoren hebben al enorm ingeteerd en dit zou weleens de nekslag kunnen zijn.” Eerder deze vrijdag toonde de organisatie van '7th Sunday Festival presents: LIVE AGAIN! Festival' (dit weekend in Erp) zich al bezorgd over wat haar boven het hoofd hangt.

Deze festivals staan er dit jaar gepland in Brabant:

Juli:

10 en 11: 7th Sunday Festival presents: LIVE AGAIN! Festival Erp

10 juli: Beetje dansen Outdoor Haaren

10 en 11: Streetrock Bakel

11: REAWAKE Festival Haaren

24: Kamping Kitsch Club op Landsard Beach Eindhoven

24 en 25: Festival Smèrrig Den Bosch

Augustus:

7: Lakedance Best

7: Zum Schluss Outdoor Someren-Eind

14: Hidden Garden (house) Philips de Jonghpark Eindhoven

14 en 15: Spoorpark LIVE Tilburg

16: Nox in the Woods, zelfde locatie

20, 21 en 22 augustus Decibel Outdoor Hilvarenbeek

21: Bontgenoten Karpendonkse Plas Eindhoven

21 en 22: Dynamo Metalfest bij IJssportcentrum Eindhoven

27 tot en met 29: Nirwana Tuinfeest Lierop

28: Paper Clip Festival (voormalige E3) strand Eersel

28: Duikboot Festival Breda

September:

3 tot en met 5: Paaspop Schijndel

3 tot en met 5: Parkfeest Oosterhout

4: Masters of Hardcore Den Bosch

4 en 5 september: Total Loss Festival in Best

10: Misty Fiels Asten-Heusden

11 en 12: Dream Village Bavel

12: corso Valkenswaard, zonder parade

18 en 19: Ploegfestival Bergeijk

Oktober:

8 en 9: Festyland, Billy Bird Park Hemelrijk Volkel

23 en 24 (indoor): 'The Start Of A New Adventure' Lieshout

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.