Influencer Yvonne Coldeweijer onder vuur om 'woekerprijzen' in haar webshop

De Kaatsheuvelse influencer Yvonne Coldeweijer, ook bekend onder haar artiestennaam 'Alberta Verlinde', is onder vuur komen te liggen op sociale media. In haar webshop verkoopt ze onder andere 'zelf ontworpen' sieraden, maar de spullen blijken (voor veel minder geld) ook te koop bij Chinese webwinkels.

'Zelf ontworpen'

Het fenomeen waarbij spullen van goedkope sites als AliExpress voor een hoger bedrag worden doorverkocht via Nederlandse webwinkels is niet nieuw. Wat de verontwaardiging over deze zaak groot maakt is dat Coldeweijer eerder claimde de spullen zelf ontworpen te hebben.