Coronanieuws: 523 nieuwe besmettingen, aantal vertekend door storing

14.16



In de Nederlandse olympische ploeg is opnieuw een coronageval vastgesteld. Het gaat om Isabelle Jacobs, de assistente van roeicoach Josy Verdonkschot. De hoofdtrainer van verschillende vrouwenboten zit al een paar dagen in isolatie. Ook Jacobs is in quarantaine gegaan. Haar taken worden overgenomen door andere collega's, aldus een woordvoerder van sportkoepel NOC*NSF.