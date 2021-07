Coronanieuws: 79 nieuwe coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

08.05



Uitzendconcern Adecco is nog niet terug op het niveau van voor de coronacrisis. Het Zwitserse bedrijf boekte in het tweede kwartaal nog 5 procent minder omzet dan in 2019. De opbrengsten stegen wel flink ten opzichte van vorig jaar omdat aan het begin van de coronapandemie de vraag naar uitzendpersoneel was ingestort. Adecco boekte in het tweede kwartaal een omzet van bijna 5,3 miljard euro, 26 procent meer dan vorig jaar. Onder de streep bleef voor de concurrent van Randstad een nettowinst over van 145 miljoen euro, tegen 21 miljoen euro een jaar eerder.